Поселок Заречный под Сергиевым Посадом затопила из-за аномальных осадков в Подмосковье. Сейчас стихия дала жителям небольшую передышку, что позволило устранить последствия затопления.

Подводный поселок

Поселок Заречный оказался под водой буквально за пару часов. За это время там выпала едва ли не месячная норма осадков.

«Все это сложилось из-за того, что самая низменная территория здесь, вода скапливается в каких-то районах. В руслах рек заторов не наблюдается, из-за погодных условий получаются скопления воды», — объяснил заместитель начальника 28-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России Михаил Павлов.

Уровень воды в пике виден по мокрому кирпичу. Многоквартирные дома располагаются чуть выше, а значит не пострадали. В основном подтопило склады и садовые участки. Сейчас вода уже постепенно уходит. Природа объявила легкую передышку.

Уровень максимальной воды был до этой отметки — это 2 метра 60 сантиметров. На сегодняшний день вода упала до 1,90. То есть за сутки вода упала на 70 сантиметров Александр Суворов начальник отдела ГО и ЧС Сергиева Посада.

Устранение последствий

Хотя прямой угрозы жизни подтопления не представляли, все было готово к экстренной эвакуации. На самом деле, перевозить никого не потребовалось: большинство хозяев участков живут в Москве, а сюда приезжают на выходные. В СНТ остались лишь единицы. Им организовали питание, а затем начали налаживать коммуникации.

«Молодцы! Приехали сразу-сразу. Откачали. Мы ночью спокойно спали!» — отметила одна из жительниц Заречного.

Подготовка к новым дождям

Сейчас, когда наступило затишье, спасатели осматривают СНТ, которые находятся в низине и попадают в группу максимального риска. Людей еще раз предупреждают о мерах предосторожности, а также советуют прислушиваться к телефонным оповещениям от МЧС.

«В связи со сложившейся обстановкой людям приходят оповещения на телефоны, также наши сотрудники обследуют дома и людей предупреждают, что в данном случае лучше эвакуироваться и поехать к себе домой с дачных участков», — рассказал Михаил Павлов.

До конца недели синоптики обещают еще, как минимум, один раунд борьбы с последствиями непогоды.