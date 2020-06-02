«Приехали, откачали — ночью мы спали спокойно!» Вода начала уходить с дачных участков Сергиева Посада
Подводный поселок
Поселок Заречный оказался под водой буквально за пару часов. За это время там выпала едва ли не месячная норма осадков.
«Все это сложилось из-за того, что самая низменная территория здесь, вода скапливается в каких-то районах. В руслах рек заторов не наблюдается, из-за погодных условий получаются скопления воды», — объяснил заместитель начальника 28-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России Михаил Павлов.
Уровень воды в пике виден по мокрому кирпичу. Многоквартирные дома располагаются чуть выше, а значит не пострадали. В основном подтопило склады и садовые участки. Сейчас вода уже постепенно уходит. Природа объявила легкую передышку.
Уровень максимальной воды был до этой отметки — это 2 метра 60 сантиметров. На сегодняшний день вода упала до 1,90. То есть за сутки вода упала на 70 сантиметровАлександр Суворовначальник отдела ГО и ЧС Сергиева Посада.
Устранение последствий
Хотя прямой угрозы жизни подтопления не представляли, все было готово к экстренной эвакуации. На самом деле, перевозить никого не потребовалось: большинство хозяев участков живут в Москве, а сюда приезжают на выходные. В СНТ остались лишь единицы. Им организовали питание, а затем начали налаживать коммуникации.
«Молодцы! Приехали сразу-сразу. Откачали. Мы ночью спокойно спали!» — отметила одна из жительниц Заречного.
Подготовка к новым дождям
Сейчас, когда наступило затишье, спасатели осматривают СНТ, которые находятся в низине и попадают в группу максимального риска. Людей еще раз предупреждают о мерах предосторожности, а также советуют прислушиваться к телефонным оповещениям от МЧС.
«В связи со сложившейся обстановкой людям приходят оповещения на телефоны, также наши сотрудники обследуют дома и людей предупреждают, что в данном случае лучше эвакуироваться и поехать к себе домой с дачных участков», — рассказал Михаил Павлов.
До конца недели синоптики обещают еще, как минимум, один раунд борьбы с последствиями непогоды.