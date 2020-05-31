Ливни привели к серьезным подтоплениям в девяти точках Подмосковья

Второй день обильных осадков привел к подтоплению дорог, жилых домов и участков СНТ в Московской области. Сейчас работа по откачке воды идет в девяти точках региона. В городском округе Воскресенск последствия прихода воды уже ликвидировали.

Об этом рассказал заместитель председателя правления правительства Московской области Евгений Хромушин. Сейчас он находится в Опалихе городского округа Красногорск.

«У нас всего по Подмосковью девять точек серьезных с подтоплением. Это не коммунальная проблема или авария. Это стихия, потому что у нас за сутки выпало полторы нормы осадков. Причем основная норма выпала в течение трех часов. Поэтому вся система сбора воды перегружена. Более того, ряд плотин был размыт», — рассказал он и подчеркнул, что сейчас все последствия непогоды ликвидируют.

По словам Евгения Хромушина, сейчас основная задача — откачать воду из подтопленных жилых домов и очистить дороги. После этого займутся участками СНТ.

«Сложная ситуация в Солнечногорске, на Осташковском шоссе. Там был такой объем воды, что смыло дамбу и забило ей коллектор. Сейчас этот коллектор прочищают с двух сторон, чтобы потом машиной можно было откачать воду», — рассказал он.

К работе привлекли сотрудников МЧС и «МОС АВС». Воду с затопленных участков откачивают машинами, которые применяются для обезвоживания торфяников.

«У нас задача максимально все ликвидировать. Все находится под контролем», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что самые серьезные ситуации с подтоплением сложились в Нахабине, Опалихе, Красногорске и на Осташковском шоссе в Мытищах. На усиленный режим работы перевели все дорожные и коммунальные службы.

В подмосковном главке МЧС заявили, что все жители, которые оказались в зоне подтопления, получают всю необходимую помощь. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Серьезные подтопления в СНТ городских округов Красногорск и Истра начались в ночь на минувшую субботу. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Нахабинка, которая растеклась по дорогам и участкам. Работы по ликвидации последствий не останавливались даже ночью.