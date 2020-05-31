Ливни в Подмосковье затопили 92 участка и 15 домов. Видео

Проливные дожди затопили 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги в Московской области. Все люди находятся в безопасности, сообщил начальник оперативного управления ГУ МЧС России по региону Владимир Щедрин.

Последствия проливных дождей в Подмосковье ликвидируют более 250 человек. Работает 80 единиц специальной техники. Спасатели откачивают воду мотопомпами и вакуумными насосами.

Передвигаются по затопленным территориям сотрудники экстренной службы на тракторах и лодках. В готовности находится аэромобильная группировка спасательного ведомства. Подключиться к борьбе с последствиями наводнения готовы еще 200 человек.

Ранее Красногорская городская прокуратура Московской области организовала проверку сообщений в Сети о затоплении поселка Нахабино и микрорайона Опалиха. На Красногорск и его окрестности обрушилось наибольшее количество осадков.

В пятницу 30 мая в столичном регионе прошли рекордные ливни. Таких дождей не было последние 140 лет.