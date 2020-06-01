Коммунальщики откачали воду с затопленных улиц Красногорска. Видео

Проливные дожди, которые обрушились на Подмосковье в последние дни весны, привели к подтоплениям. В Красногорске аварийные службы практически справились с последствиями стихии.

Коммунальщики завершили работы по откачке воды в микрорайоне Опалиха. Пока что все специалисты остаются в резерве — на случай, если ситуация снова ухудшится.

Дожди в Московской области начались 29 мая. В регионе выпало полторы месячных нормы осадков. На вечер 31 мая подтопления были в шести муниципальных образованиях. Вода залила более сотни приусадебных участков, дачи, дорогу.

В Красногорске, Истре, Клину, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске и Можайске из-за ливней случилось настоящее наводнение. В ликвидации последствий непогоды участвовали 95 человек и 35 единиц техники.

Заместитель председателя правления правительства Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что основной объем осадков выпал буквально за несколько часов. Перегруженной оказалась вся система сбора воды. Несколько плотин размыло. Сначала коммунальщики занялись откачкой воды из подтопленных жилых домов и расчисткой дорог.