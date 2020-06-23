Президент ОАЭ живет в немыслимой роскоши. Он десятилетиями спускал деньги на воду и попался только сейчас

Халифа Аль Нахайян, чей брат владеет футбольным клубом «Манчестер Сити», приказал заполнить бассейны в одном из своих особняков минеральной водой Еviаn, литр которой стоит в районе 200 рублей. При этом бутылки специально привезли из Франции. Как пишет The Times, речь идет об имении XVIII века Аскот-Плейс недалеко от Большого Виндзорского парка в окрестностях Лондона. Его эмир Абу-Даби приобрел в 1989 году якобы за рекордные 18 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас его стоимость оценивают в более чем 60 миллионов — 5,15 миллиарда рублей.

При этом 71-летний шейх, который шесть лет назад перенес инсульт, даже не бывает в своем роскошном особняке, как и во многих других своих владениях. Они есть не только в Британии, но и во Франции, и в Испании.

Так, в документах утверждается, что Халифа тратил более 450 тысяч фунтов стерлингов в год на 15 сотрудников для загородного дома к северу от Мадрида, хотя он и его семья не посещали здание в течение 17 лет.

Среди претензий есть и то, что эмир купил дом за пять миллионов фунтов стерлингов на юго-западе Лондона, но не смог его использовать, так как сооружение было «слишком маленьким» для президента ОАЭ, его охраны и прислуги.

Все это стало известно в ходе судебного разбирательства в Лондоне. Там Высокий суд рассматривает дело о расточительстве высокопоставленной особы. Бывшие управляющие эмира обвиняют его в том, что 5,5 миллиарда фунтов стерлингов потрачены на недвижимость, которая президенту ОАЭ даже не нужна. Журнал Forbes оценивает состояние эмира в 15 миллиардов долларов, а состояние членов его семьи — в 150 миллиардов.

Интересно, что дело против эмира в Великобритании начали на фоне его проблем на родине. С начала этого года у президента обострились отношения с властями шести эмиратов. Их не устраивает внешняя политика одного из богатейших людей мира, который, похоже, питает некоторую симпатию к войнам.

Дело в том, что государство оказалось втянуто в целый ряд конфликтов за пределами своей территории, а также продемонстрировало неоднозначную политику по отношению к своим соседям. Например, главы эмиратов не одобряют помощь самопровозглашенному фельдмаршалу Халифе Хафтару в Ливии. Не вызывает положительных эмоций у них и интерес Абу-Даби к Судану, а также прямое участие ОАЭ в йеменском вооруженном конфликте.