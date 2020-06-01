ОАЭ помогут Чечне и Дагестану в борьбе против коронавируса

Договоренность об этом была достигнута в телефонной беседе главы региона Рамзана Кадырова с наследным принцем эмирата Абу-Даби, отметил Дудаев.

Дудаев рассказал, что в ходе телефонного разговора наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайян поинтересовался, как в Чечне протекает борьба с коронавирусом и нужна ли помощь. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил, что в регионе все стабильно и находится под контролем, но в соседнем Дагестане ситуация сложная и необходима помощь.

«В итоге было принято решение направить два самолета — и в Грозный, и в Дагестан — с необходимым медицинским снабжением», — сказал Дудаев. Он также добавил, что в каждый регион будут направлены наборы, в которые входят специальные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты.