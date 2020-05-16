Информацию о смерти главы МИД ОАЭ назвали фейком

В соцсетях появились сообщения о гибели главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Заида. Государственный министр иностранных дел страны Анвар Гаргаш заявил, что такая информация является «катарскими фейками».

Первые сообщения о смерти главы МИД 16 мая появились в соцсетях и некоторых СМИ. На опубликованных кадрах виден горящий автомобиль. Как утверждалось, в машине был Абдалла бен Заид Аль Нахайян, который погиб во время теракта.

«Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами», — написал в Twitter Гаргаш.

Он призвал соседей ОАЭ к «благоразумию и мудрости». Кроме того, Гаргаш пожелал коллеге долгих лет жизни и здоровья.

Власти ОАЭ вместе с Египтом, Саудовской Аравией и Бахрейном летом 2017 года прекратили дипломатические отношения с Катаром. Тогда страну обвинили в поддержке терроризма. В свою очередь, Катар заявил, что отношения решили разорвать из зависти к успехам страны в экономике.