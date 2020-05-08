08 мая 2020, 17:46
ОАЭ сообщили о намерении продавать путевки в Дубай со скидкой в 60%
Объединенные Арабские Эмираты решили, как будут привлекать туристов в страну после окончания пандемии коронавируса. Они будут продавать путевки в Дубай со скидкой в 60%. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.
ОАЭ намерены открыться для туристов в июле.
Кроме скидок Дубай введет ряд ограничений: отели будут принимать меньше гостей, из столовых уберут систему «шведский стол», шезлонги для загара установят на увеличенном расстоянии.