ВСУ сами доказывают, что «представляют угрозу»

Украинские военные устраивают провокации и обстрелы приграничных областей России, а в нескольких российских регионах за последний месяц правоохранители предотвратили ряд терактов, которые готовили завербованные СБУ злоумышленники. Все эти случаи в очередной раз подтверждают, что Украина превратилась в террористическое государство, у которого отсутствует способность к переговорам, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Поведение абсолютных глупцов

Основная задача атак Украины на приграничных территориях РФ — это попытка напугать прежде всего мирное население, показать «Мы здесь, мы рядом, представляем угрозу». Они ведут себя как абсолютные глупцы. Такой подход мы не приемлем. Если это будет продолжаться, ударим всеми своими возможностями по центру принятия решений, по коммуникационным сооружениям которые есть, не оставим камня на камне от тех террористов которые вздумали с Россией вести такую политику.

За последние недели ФСБ несколько раз предотвратила теракты в российских регионах. Цель злоумышленников, которые готовили атаки — запугать, в очередной раз доказать, что Украина по-настоящему террористическое государство. Страна, которая дипломатическими методами не способна решить никакую задачу. Россия должна действовать жестко, полностью отвечать на все провокации и угрозы. Мы должны бить по военной инфраструктуре, по складам вооружений.

Запад испугался за своих наемников

Запад предпринимает очередные попытки деэскалации, потому что понимает, что в котлах, которые мы создаем, много их наемников, их людей и возможно даже высокопоставленных военных. Поэтому они всячески пытаются переключить наше внимание.

В ближайшее время в любом случае мы зачистим эти котлы, проведем справедливый суд над этими людьми! И самое важное — не позволим тронуть ни Приднестровье, ни другие территории где живут наши люди и соотечественники! Русский человек — главная ценность для России.