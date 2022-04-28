ФСБ арестовала сторонника проукраинской нацидеологии во Владимирской области

Сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к призывам к терроризму, задержали во Владимирской области. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

РИА «Новости» показало кадры задержания.

Известно, что мужчина в прошедшем феврале в одном из открытых каналов в Telegram разместил сообщение с призывом уничтожать российские войсковые части, автомобили органов государственного управления, местных политических деятелей. Также он предлагал совершать вооруженные нападения и делать взрывные устройства.

Силовики нашли у него дома государственные символы Украины, элементы военной экипировки, националистическую атрибутику и предметы, которые похожи на дробящее и холодное оружие.

В отношении этого человека открыто уголовное дело по статье УК РФ, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.