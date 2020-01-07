Православные россияне начали праздновать Рождество
Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.
В эту ночь в главном храме страны — кафедральном храме Христа Спасителя, — богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как рассказал корреспондент «360» с места события, часть людей проходила в храм по приглашениям, остальных пропускали внутрь при наличии свободных мест.
Прихожанка Зинаида Травочкина в беседе с «360» рассказала, что в храме ей удалось встать в первом ряду.
На праздничную литургию пришло много людей. По данным РИА «Новости», в храме Христа Спасителя собралось несколько тысяч человек.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой тоже приехали на рождественское богослужение. Стоит отметить, что председатель правительства традиционно встречает Рождество в храме Христа Спасителя.
Президент России Владимир Путин, так же, как и годом ранее, встречает Рождество в Санкт-Петербурге. Российский лидер посетил рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе.
Ночью с 6 на 7 января митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил Божественную литургию в Новодевичьем монастыре. Там собрались сотни верующих.
Жителей Севастополя поздравил с Рождеством и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
«Поздравляю вас с самым светлым и семейным праздником — Рождеством Христовым!», — написал Развожаев. Он отметил, что «светлый праздник Рождества объединяет родителей и детей, напоминает о смысле жизни — любви».
«Пусть христианские сострадание и щедрость будут присущи каждому из нас не только в праздники, но и каждый день. Все добрые дела обязательно вернутся добром», — заключил и. о. губернатора Севастополя.
В социальных сетях пользователи также поздравляют друг друга и всех православных с праздником Рождества.
По учению церкви праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Христиане считают появление в мире Спасителя центральным событием всей человеческой истории.