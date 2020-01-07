Православные россияне начали праздновать Рождество

В ночь на 7 января в храмах по всей стране проходят рождественские богослужения. Главная праздничная служба состоялась в храме Христа Спасителя в Москве, ее вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Подробнее о том, как православные россияне начали отмечать Рождество — в материале «360».

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.

В эту ночь в главном храме страны — кафедральном храме Христа Спасителя, — богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как рассказал корреспондент «360» с места события, часть людей проходила в храм по приглашениям, остальных пропускали внутрь при наличии свободных мест.

Прихожанка Зинаида Травочкина в беседе с «360» рассказала, что в храме ей удалось встать в первом ряду.

На праздничную литургию пришло много людей. По данным РИА «Новости», в храме Христа Спасителя собралось несколько тысяч человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой тоже приехали на рождественское богослужение. Стоит отметить, что председатель правительства традиционно встречает Рождество в храме Христа Спасителя.

Президент России Владимир Путин, так же, как и годом ранее, встречает Рождество в Санкт-Петербурге. Российский лидер посетил рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе.

Источник фото: РИА «Новости»

Ночью с 6 на 7 января митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил Божественную литургию в Новодевичьем монастыре. Там собрались сотни верующих.

Источник фото: телеканал «360»

Жителей Севастополя поздравил с Рождеством и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Поздравляю вас с самым светлым и семейным праздником — Рождеством Христовым!», — написал Развожаев. Он отметил, что «светлый праздник Рождества объединяет родителей и детей, напоминает о смысле жизни — любви».

«Пусть христианские сострадание и щедрость будут присущи каждому из нас не только в праздники, но и каждый день. Все добрые дела обязательно вернутся добром», — заключил и. о. губернатора Севастополя.

В социальных сетях пользователи также поздравляют друг друга и всех православных с праздником Рождества.

По учению церкви праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Христиане считают появление в мире Спасителя центральным событием всей человеческой истории.