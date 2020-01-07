Митрополит Ювеналий поздравил жителей Московской области с Рождеством

Православные христиане празднуют один из двух главных торжеств своей веры — Рождество Иисуса Христа. Ночью с 6 на 7 января митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил Божественную литургию в Новодевичьем монастыре. Там собрались сотни верующих.

«Я очень рад, после совершения ночного богослужения в Новодевичьем монастыре, вы слышите сейчас колокольный звон, который провожает богомольцев после службы, горячо и сердечно приветствовать жителей Подмосковья. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, Новолетием! Желаю вам мирной, счастливой жизни. И призываю на всех вас благословение родившегося Господа», — сказал Владыка в приветственном обращении к жителям Московской области.

На проповеди с церковного амвона он добавил, что жить по-христиански — это значит любить Бога и своих ближних. А на недоброжелателей не держать зла.