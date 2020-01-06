Праздничная литургия началась в храме Христа Спасителя

Праздничная литургия пройдет в ночь на 7 января в московском храме Христа Спасителя. Возглавит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщил корреспондент «360» с места события, верующих начали пускать в храм.

На появившихся кадрах можно увидеть, как всех проходящих пропускают через рамки металлоискателей. Это главное требование к безопасности в рождественскую ночь.

Источник фото: телеканал «360»

Часть людей проходит по приглашениям, остальных пропускают внутрь при наличии свободных мест. Прихожанка Зинаида Травочкина в беседе с «360» рассказала, что простояла на улице около двух часов, но они пролетели незаметно, даже несмотря на достаточно прохладную погоду.

«Стояли с семи до девяти часов и вот попали в первый ряд», — рассказала она.

Судя по фотографиям из храма Христа Спасителя прийти на праздничную литургию решило достаточно много.

Источник фото: телеканал «360»

Для проведения праздничной церемонии к верующим вышел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.