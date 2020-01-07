Владимир Путин посетил рождественское богослужение в Санкт-Петербурге

Ночную Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе также посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В рождественскую ночь в соборе много прихожан, часть из них пришли с детьми.

В Спасо-Преображенском соборе крестили Владимира Путина. Он уже встречал в нем Рождество в 2012 и 2019 году.

Собор Преображения Господня всей гвардии был возведен на Преображенской площади Санкт-Петербурга в 1828 году. Архитектор — Василий Стасов. Ранее, в 30-х годах XVIII века, на этой площади размещался двор гренадерской роты гвардейского полка. Храм с момента постройки никогда не закрывал свои двери, но в 20-е годы прошлого века серьезно пострадал, разделив участь всех приходов страны.