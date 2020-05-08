Поздравления на балконе и подводный «Бессмертный полк». Самые необычные акции в честь Дня Победы

Впервые праздник 9 Мая пришелся на карантин. По всей стране отменили военные парады, включая главный — на Красной площади. «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн. Но жители с выдумкой подходят к празднованию Дня Победы и поздравлению фронтовиков. Какие акции уже прошли от Подмосковья до Сибири — в обзоре «360».

Московская область

В Дмитрове, Балашихе, Дубне и других городах Подмосковья многоэтажки к празднику украшают гигантскими георгиевскими лентами.

В следующем году мероприятие хотят повторить и украсить лентами еще больше домов. Также жителям раздают флаги России, которые можно вывесить на балконе.

На улицах появилась и другая атрибутика в честь юбилея Победы.

Полторы сотни волонтеров «Мособлгаза» подарили ветеранам продуктовые наборы и теплые пледы. При необходимости они также помогают с решением бытовых вопросов.

Источник фото: телеканал «360»

На билбордах в Московской области в преддверии 75-летия Победы разместили фотографии фронтовиков. Отсканировав QR-код на плакате, можно прочитать воспоминания ветеранов.

Источник фото: телеканал «360»

Новосибирск

В Новосибирске к домам участников войны подогнали автовышку, чтобы поздравить их с праздником на безопасном расстоянии. Молодые люди в форме времен Великой Отечественной войны исполнили для жителей военные песни под гармонь. Также каждому ветерану вручили поздравительный продуктовый набор. Некоторые ветераны не удержались и вышли на улицу, где спели вместе с волонтерами.

Красноярск

Красноярского ветерана Владимира Смоликова, которому 2 мая исполнилось 96 лет, с праздником и Днем Победы поздравил лично мэр города. Под окнами фронтовика прозвучала «Смуглянка».

Орел

В Орле водолазы поисково-спасательной службы устроили свой «Бессмертный полк» — прошли с портретами красноармейцев по дну Оки.

Акцию приурочили одновременно к Дню Победы и Дню водолаза.

Владивосток

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота в преддверии Дня Победы дает концерты под окнами участников Великой Отечественной войны.

Сотрудники Росгвардии устраивают концерты под окнами фронтовиков по всей стране. Всего под патронажем ведомства находятся более 400 ветеранов Великой Отечественной.

Подобные концерты во дворах ветеранов проводят и в Минске. Парад в честь 75-летия Победы в Белоруссии отменять не стали, но ветеранов во время эпидемии коронавируса решили на мероприятие все-таки не звать.