Волонтеры Мособлгаза поздравят ветеранов Подмосковья  с Днем Победы

Волонтеры доставляют ветеранам Великой Отечественной войны продуктовые наборы и теплые пледы, а также помогают с решением бытовых вопросов, если есть такая необходимость.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня стартовало волонтерское движение с поздравлением наших дорогих ветеранов с Днем Победы. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта Великая Победа, огромное человеческое спасибо и слава нашим Героям! Здоровья и долгих лет жизни!» — пожелал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для соблюдения мер безопасности все волонтеры одеты в жилеты «Мособлгаз — с благодарностью за Великую Победу», прошли необходимые инструктажи и используют средства индивидуальной защиты.