    06 мая 2020, 18:21

    Волонтеры Мособлгаза поздравят ветеранов Подмосковья  с Днем Победы

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова

    В Московской области стартовало волонтерское движение, приуроченное к акции «Мособлгаз — с благодарностью за Великую Победу». В его рамках 150 волонтеров поздравляют ветеранов с 9 Мая и доставляют им подарки.
    Волонтеры Мособлгаза поздравят ветеранов Подмосковья  с Днем Победы | Изображение 1

    Волонтеры доставляют ветеранам Великой Отечественной войны продуктовые наборы и теплые пледы, а также помогают с решением бытовых вопросов, если есть такая необходимость.

    Волонтеры Мособлгаза поздравят ветеранов Подмосковья  с Днем Победы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Сегодня стартовало волонтерское движение с поздравлением наших дорогих ветеранов с Днем Победы. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта Великая Победа, огромное человеческое спасибо и слава нашим Героям! Здоровья и долгих лет жизни!» — пожелал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Для соблюдения мер безопасности все волонтеры одеты в жилеты «Мособлгаз — с благодарностью за Великую Победу», прошли необходимые инструктажи и используют средства индивидуальной защиты.