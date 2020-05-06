«Победа в лицах». На билбордах в Подмосковье разместили портреты героев войны

На подмосковных билбордах появились портреты героев Великой Отечественной войны. Фотографии разместили в преддверии 75-летия Победы.

К каждому портрету добавили специальный QR-код. С помощью него можно перейти на страницы информационных агентств и почитать воспоминания ветеранов.

А сделать это позволил запущенный в Подмосковье памятный проект «Победа в лицах». Он может стать традиционным — об этом сообщила министр по информационной политике региона Анастасия Звягина.

Этим проектом мы хотели еще раз сказать спасибо всем нашим героям. При участии Советов ветеранов, а также администраций подготовлены интервью Анастасия Звягина.

Найти их можно на ресурсах СМИ муниципалитетов — сайтах, в газетах и социальных сетях. А задействовали в проекте порядка 300 щитов, из которых 130 — электронные.

Так, на одном из билбордов разместили портрет Евграфа Лапко из Лыткарина. В годы войны он служил радистом.

«Эта акция лично меня тронула. Вы помогаете поддерживать крепость нашего духа. Спасибо большое, что помните о нас и заботитесь. Приятно, что люди смогут узнать мою историю и старания останутся в памяти многих земляков», — поделился ветеран.

Даже сейчас в его квартире есть радиорубка. Об этом и личных воспоминаниях он также рассказал в интервью.

Также российских школьников пригласили стать участниками акции «Летопись сердец», запущенной в преддверии 75-летия Победы. Ученики смогут поздравить ветеранов, записав стихи на видео.