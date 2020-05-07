Росгвардейцы поздравили ветеранов с Днем Победы концертами под окнами

Росгвардейцы по всей стране устраивают концерты под окнами ветеранов. Так они решили поздравить фронтовиков с наступающим Днем Победы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, под патронажем Росгвардии находятся ветеранов Великой Отечественной войны. Росгвардейцы проводят для них концертные программы «Парад у дома ветерана» и вручают подарки.

«Именно советский солдат поставил точку в самой кровопролитной за всю историю человечества войне, сокрушив нацизм и фашизм. Именно советский народ в кратчайшие сроки сумел возродить из руин страну, ставшую одним из мировых центров науки, культуры и образования. Именно воины-фронтовики и труженики тыла заложили те нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые мы сегодня передаем своим детям и внукам», — сказал директор Росгвардии Виктор Золотов, поздравляя ветеранов с наступающим праздником.

Золотов напомнил, что солдаты и офицеры войск правопорядка обороняли Брестскую крепость, Сталинград, Москву и Ленинград. А в 1945 году они бросили штандарты и знамена поверженной фашистской армии к подножию Мавзолея.

Директор Росгвардии пожелал ветеранам и участникам Великой Отечественной войны здоровья, благополучия и долголетия, а также поблагодарил их за ратные и трудовые подвиги.