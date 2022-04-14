Поступок Зеленского за гранью добра и зла

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем космонавтики, опубликовав фотографию задержанного СБУ депутата Верховной Рады Виктора Медведчука в наручниках. Уже звучат предложения о его обмене на военнослужащих ВСУ, которые сотнями сдаются в плен в Мариуполе. Телеведущий и журналист Гия Саралидзе объяснил, почему эта идея лишний раз подчеркивает несостоятельность Зеленского как лидера нации. Далее — прямая речь собеседника «360».

СБУ отчитались о задержании Виктора Медведчука, действующего политика, действующего депутата Верховной рады, парламента Украины, главу политсовета главной оппозиционной партии.

В интернете появились несколько фотографий, я видел две, на которых, предположительно, как раз изображен Виктор Медведчук. Он действительно похож на Виктора Медведчука, единственное, что от холеного миллиардера и депутата в общем мало что осталось, изможденный человек, при этом видно, что к нему меры физического воздействия применялись, во всяком случае точно видно на лбу, на одной из фотографий у Виктора Медведчука, ну либо того человека, которого выдают за Виктора Медведчука, очень сильный кровоподтек, видимо его избивали.

Напомню, что Медведчук находился под домашним арестом еще до того, как началась военная операция. Вот с началом военной операции было объявлено, что Виктор Медведчук пропал, якобы сбежал из-под домашнего ареста, и после этого о нем ничего не было слышно. Вот теперь его предъявили СБУ, якобы он пытался сбежать, переодевшись в военную форму. Он действительно даже на фотографиях изображен в военной форме, правда, она явно не по размеру.

Вот, Виктор Медведчук, которого сейчас предъявили, якобы он собирался сбежать, где-то он прятался и вот в этот момент, очень выгодный, надо сказать, украинской власти, вот он предпринял попытку побега, и его задержали соответственно, очень по этому поводу воодушевлены и президент Украины, и СБУ, и вообще выдают это за большую победу.

Источник фото: телеканал «360»

Многие, и не безосновательно, считают, что все это время, которое считалось, что Медведчук прячется где-то, он находился у СБУ. И держали его как козырь, и сейчас пытаются этот козырь разыграть.

Здесь два направления: одно — это информационное, надо перебивать негативную повестку из Мариуполя. В одном из наших выпусков мы говорили о том, что эта массовая сдача, когда больше тысячи военнослужащих СБУ сдались в плен, она начала просачиваться в информационное поле Украины, и, конечно, сейчас очень сильно действует на граждан Украины, которым рисовали совершенно другую реальность.

Второе направление — это, конечно, украинские власти попытаются использовать Медведчука как предмет торга, и президент Украины Зеленский уже об этом сказал. Он сказал о том, что готов обменять Медведчука на военных Украины, причем он не уточнил, какое количество. может быть всех он собирается обменять на Медведчука, но тут есть две вещи.

Во-первых, Медведчук является гражданином Украины, насколько я знаю, и по конституции Украина не может выдавать или обменивать своего гражданина, это, кстати, всегда в обмене присутствовало. И второе: знаете, конечно, Зеленский мало похож на президента, на человека, который берет ответственность на себя за то, что происходит в его стране, но даже для такого политика, то, что он сделал по отношению к Виктору Медведчуку, своему политическому оппоненту, это, конечно, за гранью добра и зла.

Он опубликовал в Twitter фотографию вот этого униженного человека, который сидит на стуле, скованный наручниками, и написал: «С днем космонавтики». Я уж не очень понимаю, в чем юмор вот этого послания Зеленского, но то что это не достойно политика, да и просто даже человека, это однозначно.