Плен тысячи морпехов ВСУ не замолчать

Более тысячи украинских морпехов добровольно сдались в плен в Мариуполе. Среди сдавшихся 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ 162 офицера. Это важный переломный момент в ходе спецоперации России, заявил военный историк Юрий Кнутов. Такие действия украинских военных говорят о том, что они осознают бессмысленность сопротивления. Причем это происходит в серьезных масштабах. Теперь в Мариуполе по сути продолжают оставаться боевики из нацбатальонов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Коренной перелом

Я думаю, что это показательный пример, это ситуация которая говорит о том, что по крайней мере в Мариуполе произошел коренной перелом в психологическом настрое ВСУ. И по сути на сегодняшний день оборону держат там только нацисты, входящие в запрещенную в России группировку «Азов»*. Они находятся на предприятии «Азовсталь».

Как мы будем действовать? Командование будет принимать решения. <…> Это коренной перелом. Можно говорить о том, что Мариуполь на 90%, точнее даже на 99%, зачищен. Это один из моментов. Второй говорит о том, что украинские военнослужащие понимают, что все не так радужно, как пытается представить киевский режим. Более того, изначально украинские власти пошли на создание таких нацбатов. Когда нацисты присутствуют в рядах ВСУ, контролируют их. Были сообщения о том, как они пытались расстреливать украинских солдат, которые хотели сдаться.

Источник фото: телеканал «360»

Продвижение ВС РФ, может быть, не такое быстрое. Но важнее сохранение жизней мирного населения и российских военных. Битва должна быть грамотная, правильная и рассчитанная на то, чтобы такая сдача украинских военнослужащих стала нормой. Тогда все пойдет более быстрыми темпами.

Киевские власти говорили о том, что <…> не составляет труда направить подкрепление этим вооруженным формированиям в Мариуполе. Эта ложь вскроется, и это вызовет негативное настроение в украинском обществе. Было слишком много вранья со стороны киевского режима, многие украинцы верят в него до сих пор, а такие факты (как сдачу 1026 морпехов, — прим. ред.) просто так не замолчишь.

Это серьезнейшая победа наших военных. Мы не устроили из Мариуполя лунный пейзаж, а те разрушения, которые есть в городе — это результат беспорядочного огня нацбатов, которые хотели разрушить город. Это философия нацистов — это страшно.

Источник фото: телеканал «360»

В Минобороны ранее сообщили, что были уничтожены радиолокаторы подсвета и наведения ВСУ. Это очень важно, они используются для наведения ракет С-300. Теперь сами комплексы превратились в ненужный хлам. <…> Таким образом, демилитаризация идет очень успешно. Поэтому Зеленский и воззвал к НАТО с просьбой поставить ему советские танки. И мы знаем, что Словакия поставила небольшую партию, которая тоже была уничтожена после разгрузки. Сейчас Польша снимает с консервации примерно 100 танков Т-72. Думаю, их ждет та же судьба.

Так что перелом происходит. Он начинается в головах ВСУ, которые понимают что воевать за этот режим нет смысла, и сопротивление которое они оказывали — бессмысленно. Победа все равно будет за нашими.

Спасти посевную

Если мы говорим о разминировании, а здесь мы и наши саперные части применяем, и МЧС, и подразделения ДНР и ЛНР. То есть это крупномасштабная акция. Используются наши роботы Уран-6. И эти роботы показывают высокую эффективность.

Но нам же нужно разминировать и Херсонскую область, то есть области, которые прилегали к территории Крыма, и с которых киевский режим планировал нападение на Крым и его захват. Кроме того, в Луганской области ранее часть территорий была освобождена и там тоже надо было проводить сельскохозяйственные работы.

Поэтому саперов в достаточном количестве на сегодняшний день не хватает. Ведь саперам нужно работать еще и в городах. К сожалению, нацисты минируют и жилой комплекс, пусть даже пострадавший, но который можно восстановить. И есть же случаи, когда они на подвалы с мирными жителями вешали замки для того, чтобы они не могли выйти. И таких случаев немало. Поэтому саперам сейчас работы хватает.

Источник фото: телеканал «360»

И, к сожалению, я думаю, что мы не везде сможем решить те проблемы, которые связаны с посевной. Потому что здесь приходится выбирать — либо посевная, либо нужно разминировать какие-то объекты социально значимые, которые должны наладить минимальный хотя бы быт населения, которое находится на освобожденных от нацистов территориях.

Источник фото: телеканал «360»

И приходится выбирать в пользу населения. Но посевная, конечно, на сегодняшний день является важнейшим фактором, ведь осенью надо собирать урожай, а зимой кормить население Украины.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.