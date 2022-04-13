Минобороны подтвердило сдачу в плен 1036 бойцов ВСУ в Мариуполе

В Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Данные об этом подтвердили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, среди сдавшихся в плен — 162 офицера, а также 47 военнослужащих женщин, написало РИА «Новости».

В министерстве уточнили, что 151 раненому потребовалась медпомощь на месте. После ее оказания их доставили в местную больницу.

О том, что в Мариуполе сдались в плен более тысячи морпехов ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал это решение правильным выбором и призвал тех, «кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината», выйти и сдаться. По его данным, на «Азовстали» сейчас находится порядка 200 раненых украинских военных, которые не могут получить медицинскую помощь.

Сегодня в штабе территориальной обороны ДНР также сообщили о 1009 сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ. По данным штаба, 300 из них были ранены, 90 —не способны передвигаться самостоятельно.