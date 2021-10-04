На русском поставили крест. Акция в поддержку родного языка в Узбекистане задала тренд на межнациональную рознь

Власти узбекского города Чирчик запустили акцию по призыву говорить на государственном языке страны. В маршрутках, магазинах и ларьках появились таблички, где рядом с русским словом стоял красный крест, а с узбекским — зеленая галочка. Фотографии табличек попали в Сеть, начался скандал, карточки уже было велено снять. Но от националистических настроений так просто не избавиться.

В узбекском городе Чирчик недалеко от Ташкента местные власти решили напомнить населению, как правильно говорить. Для этого в транспорте, магазинах и других заведениях, в том числе и в школах, расклеили таблички с русскими словами, напротив которых стоял красный крест, и их переводом на узбекский с зеленой галочкой напротив.

Журналист Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что акцию организовало управление духовности администрации города. Мэрия даже отчиталась о выполнении намеченного плана в своем Telegram-канале. И выложила фотографии, которые позднее утекли в соцсети.

Русскоязычные пользователи инициативу властей Чирчика не оценили, в ней даже увидели запрет говорить по-русски. Городской администрации пришлось оправдываться, что это была лишь желание научить жителей «просто правильно говорить по-узбекски». Галочка и крестик напротив слов должны были показать, как то или иное слово звучит на русском и узбекском языках.

«По-узбекски не говорят „спасибо“, говорят „рахмат“, мы галочкой только указываем, как будет правильно», — сказал пресс-секретарь администрации Чирчика Фахриддин Кадыров.

Однако уже к вечеру того же дня таблички исчезли, сообщает ИА «Красная весна». Соответствующее распоряжение, по данным портала, поступило от городских властей.

Экономическая нецелесообразность

Сегодня русский язык в Узбекистане не является государственным. Вся официальная документация в стране на узбекском, но документы по требованию жителей могут выдаваться и на русском тоже. Все государственные структуры и предприятия с 1995 года по закону работают на узбекском языке. При этом закон также предусматривает право жителей изучать и использовать родной язык, если он отличается от официального государственного.

Ситуация с подспудной борьбой с использованием русского языка, по мнению шеф-редактора Восточной редакции ИА Regnum Станислава Тарасова, характерна не только для Узбекистана, но и для всех стран на постсоветском пространстве.

С одной стороны, это признак проявления национального самосознания, а с другой — потрясающе бесперспективный выпендреж Станислав Тарасов.

Он объяснил «360», что подобные действия властей Чирчика не могут сказаться на отношениях государств, но чисто с практической точки зрения они как минимум нецелесообразны.

«Говорить по-русски экономически выгодно: кто владеет русским языком, имеет экономические преференции, доступ к работе и так далее. Пока Узбекистану не будет выгодно сотрудничать с Россией и пока узбеки не почувствуют, что они не просто владеют русским языком, но и получают выгоду от этого, они будут склоняться к своему провинциализму и национализму», — подчеркнул он.

Руководитель пресс-центра Института стран СНГ Иван Скориков отметил, что такую акцию властей Чирчика можно рассматривать как следование националистическим призывам из Киргизии и Казахстане, направленным на усиление межнациональной розни.

«К сожалению, случаи депортаций и штрафов не останавливают горячие головы. И если у нас сейчас с этим достаточно жестко борются, то в странах Средней Азии на это смотрят сквозь пальцы», — уверен он.

Однако дело не только в отдельных «горячих головах», которые подхватывают скандальные идеи соседей. По мнению Скорикова, власти стран СНГ и сами поддерживают, пусть и не официально, такие проявления русофобии.

«На самом деле этнократические власти этих государств тихой сапой занимаются тем же самым — создают для русскоязычных граждан условия для того, чтобы они были вынуждены покидать территории этих государств», — подчеркнул эксперт.