Жителей города в Узбекистане начали отучать от русского языка

В городе Чирчик в Узбекистане провели акцию для того, чтобы побудить жителей отказаться от русского языка в пользу узбекского. По всему городу расклеили листовки с указанием, как правильно говорить. Об этом сообщил Telegram-канал мэрии.

Листовки, на которых напротив русских слов поставлен крестик, а напротив узбекских — галочка, появились в разных общественных местах. Их расклеили в маршрутках, школах, на дверях магазинов и других многолюдных объектах.

Власти Чирчика решили приучать горожан к использованию только государственного языка, так как это говорит об уважении и любви к нации и стране, по их мнению. И теперь такие русские слова, как «пожалуйста», «магазин», «билет» и другие, стали нежелательными к употреблению.

Источник: Telegram @CHIRCHIQ_RASMIY

Ранее в Узбекистане полиция опровергла сообщения об избиении русского мальчика группой сверстников. В МВД заявили, что в конфликте не было национальной подоплеки.

На Украине ранее предложили отказаться от кириллицы и перейти на латиницу.