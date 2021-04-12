Последний срок канцлера Меркель близится к концу. Немцев пугает отсутствие преемника

Ангела Меркель в последний раз выступила с речью в качестве канцлера на международной промышленной выставке в Ганновере. Уже в сентябре пройдут новые выборы, а она сложит свои полномочия. По словам экспертов из Германии, худшее в ее уходе в разгар пандемии — это отсутствие достойного преемника.

В понедельник, 12 апреля, прошла международная промышленная выставка Hannover Messe 21. Ее по традиции открыла канцлер Германии Ангела Меркель.

«Пандемия, к сожалению, требует от нас всех еще немного ограничений и терпения, но я хочу сказать, что я бы всех вас с большим удовольствием сегодня встретила в Ганновере, поскольку это моя последняя речь в качестве канцлера ФРГ на Hannover Messe. Это была большая честь для меня — презентовать выставку для международных гостей в качестве канцлера ФРГ», — передала ее слова с онлайн-трансляции газета «Известия».

В своей речи она также поговорила о пандемии и важности вакцинации, отметив, что экономическое развитие Германии зависит от того, как быстро получится взять под контроль распространение коронавируса.

Следующие парламентские выборы ожидаются в сентябре 2021 года, но ни на роль канцлера, ни на роль главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Меркель выдвигаться не будет. После 16 лет правления она решила отойти в сторону.

Смешанные чувства

По словам депутата от «Альтернативы для Германии» Вальдемара Гердта, в отношении Меркель у определенной части населения скопился ряд претензий. Негатива в ее адрес набралось достаточно из-за разрушения немецкой экономики, попыток полностью централизовать власть и других невнятных мер во время борьбы с коронавирусом. Страна находится в огромнейших долгах, а народ на пределе.

А представитель Пиратской партии Германии Грэгори Энгельс отметил, что несмотря на то, что у части народа есть претензии, Меркель все еще остается политиком с самым высоким рейтингом в стране.

«У нее хороший рейтинг, и она самый любимый политик Германии. Некоторые даже не против ее переизбрания, потому что никто не может ее заменить», — отметил политик.

По его словам, ни один политик не имеет такого масштаба и симпатии от народа как Меркель. Некоторые полагают, что с любым, кто придет на ее место, ситуация в стране станет только хуже.

Если говорить о борьбе с пандемией, то за нее отвечала не только Меркель, но и председатели земель, которые ей были неподвластны. Энгельс сказал, что на самом деле люди доверяли ей и считали, что у нее в этом вопросе больше компетенции, чем у глав земель, но она была бессильна в этом вопросе.

Оставляет вакуум

В одном и Гердт, и Энгельс сошлись — достойной кандидатуры на роль канцлера нет. По словам Гердта, сейчас нет ни одного харизматичного и прагматичного лидера, способного что-то изменить в стране. При этом он отметил, что скорее всего на пост взойдет кто-то, кто будет придерживаться схожих с Меркель позиций.

«Я не завидую тому, кому Меркель оставит эту кучку обломков, которые она успела наделать за 16 лет своего руководства. Совершенно непонятно каким образом и на какие средства сейчас поднимать страну с колен», — отметил политик.

Энгельс также подчеркнул, что если и есть за что критиковать Меркель, так это за то, что она за столько лет не смогла вырастить себе преемника. В свое время всех популярных политиков, способных составить ей конкуренцию, она загасила, а теперь достойной замены нет.