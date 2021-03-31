Меркель пообещала привиться от ковида в порядке очереди

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пройдет вакцинацию от коронавируса в порядке общей очереди. При этом прививку ей могут сделать препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

«Я сделаю прививку, когда придет моя очередь», — привело слова канцлера РИА «Новости».

Меркель добавила, что может привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca. В середине марта она уже сообщала о планах использовать этот препарат, когда подойдет ее очередь для вакцинации.

Власти Германии разрешили использовать препарат AstraZeneca для вакцинации пожилых людей. Применять вакцину для более молодых можно будет после консультации с врачом.

Ранее канцлер Германии приняла участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Они также подняли тему возможного сотрудничества в сфере производства вакцины «Спутник V». При этом пресс-служба кабмина ФРГ отметила, что совместная работа будет зависеть от оценки российского препарата европейским лекарственным агентством.