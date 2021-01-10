Названный преемником Меркель министр отказался от поста канцлера

Он подчеркнул, что в случае победы Лашета на пост главы Христианско-демократической партии (ХДС) займет пост его заместителя.

«Я баллотируюсь в качестве заместителя председателя ХДС», — пояснил Шпан. Министр отметил, что вопрос о будущем лидере Союза на предстоящих выборах еще не поднимался. Однако на посту руководителя партии он видит именно Лашета.

Решение о новом главе ХДС члены партии примут решение на съезде, который пройдет 16 января.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники в ХДС сообщила, что именно Шпан планирует выставить свою кандидатуру на пост канцлера и возглавить список на выборах в Бундестаг. По словам собеседника издания, министр планирует ориентироваться на результаты опроса в марте.

Выборы в парламент Германии пройдут в сентябре 2021 года. По их итогам партия, набравшая подавляющее большинство голосов, выдвинет кандидатуру канцлера. Ангела Меркель не будет выставлять свою кандидатуру. Сейчас на пост лидера ХДС претендуют бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген.