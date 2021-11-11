Сборной России остался последний шаг к отбору на ЧМ. Но подарка от хорватов не будет

Сборная Россия начинает решающие матчи отбора на Чемпионат мира по футболу. Пока наши спортсмены лидируют в своей группе. Россиянам предстоят игры со сборными Кипра и Хорватии. Эксперты уверены, что шансы на победу у сборной Росси есть, но попотеть подопечным Валерия Карпина придется изрядно.

Россияне готовы к матчу с Кипром

Вечером 11 ноября сборная России примет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге команду Кипра. Матч девятого тура отбора на Чемпионат мира — 2022 начнется в 20:00 по московскому времени. Судить встречу будут польские арбитры под руководством Даниэля Стефански.

На данном этапе российские футболисты набрали 19 очков и занимают первое место в группе H. За ними следует действующий вице-чемпион мира — сборная Хорватии, набравшая 17 очков. У сегодняшних соперников россиян, сборной Кипра, пока только пять очков, команда занимает последнее, шестое место в группе.

В сегодняшней игре сборная России выступит в красной форме. Главным тренером команды с 26 июля 2021 года выступает Валерий Карпин. Под его руководством сборная еще ни разу не проиграла, одержала четыре победы и однажды сыграла вничью.

Сильных игроков поберегут для хорватов

Футбольный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков рассказал «360», что не считает, будто сборной России удастся легко выиграть нынешний матч у киприотов. По его словам, россиянам придется вспотеть, но серьезной проблемой считать сборную Кипра не стоит. Казаков также прокомментировал ротацию игроков перед матчем.

«Когда стал известен список игроков, я посмотрел еще раз полученные ими предупреждения и понял, что Дмитрий Баринов из „Локомотива“, который дважды имел капитанскую повязку в сборной (один раз как основной капитан, второй — как человек, который надел ее после замены основного капитана), сегодня не будет играть», — сказал Илья Казаков.

Скорее всего, тренер побережет сильных игроков, которые уже успели получить «желтые карточки», до матча с хорватами.

Бывший игрок сборной России, футболист Марио Фернандес также выразил уверенность, что матч с Кипром будет трудным. Фернандес призвал коллег серьезно настроиться на предстоящую игру, а потом уже обдумать стратегию встречи с хорватскими футболистами, которая, по словам Фернандеса, будет еще сложнее.

Россиянам нужно верить только в себя

Футбольный эксперт Андрей Малосолов рассказал «360» о шансах сборной России по футболу пройти отбор на Чемпионат мира — 2022. По словам Малосолова, окончательно все станет ясно лишь после игры, которая пройдет в воскресенье, 14 ноября, в хорватском городе Сплите.

«Там нам предстоит ключевой матч. Нас устраивает, в принципе, и ничья, но когда мы на нее надеемся, это и играет нам плохую службу. Поэтому, конечно и безусловно, играть нужно и в сегодняшнем матче с Кипром, и в воскресном матче с Хорватией только на победу. Не надеяться на внешние обстоятельства и на внешние силы, а верить только в себя», — сказал Андрей Малосолов.

По его словам, именно такая стратегия станет залогом попадания на чемпионат мира обновленной сборной России. Обе команды соперников могут сыграть очень хорошо, может недостаточно четко сыграть наша сборная. Эксперт призвал не забывать, что футболисты Хорватии вообще очень сильные игроки.

«В первую нашу игру в России хорваты были не в очень хорошем функциональном состоянии: было много травмированных игроков. А сейчас они в очень хорошей форме, основные лидеры в строю, и это будет очень нелегкий матч. Лука Модрич, капитан этой команды, по-прежнему является лидером в клубном футболе, остальной состав тоже очень сильный», — отметил Андрей Малосолов.

Он уточнил, что в случае проигрыша российским футболистам предстоит тяжелейшая работа в группе, куда отбираются все те относительно успешные команды, которые занимают вторые места. Поэтому сборной РФ нужно постараться сыграть максимально хорошо, прыгнуть выше головы: выбить Кипр и максимально хорошо сыграть со сборной Хорватии, сказал эксперт.

Встреча с хорватами будет непростой

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт сказал «360», что у российской сборной по футболу есть шансы отобраться на Чемпионат мира. При этом, про мнению Рапопорта, игру с Кипром нет смысла обсуждать, потому что если россияне проиграют, разговор о хорватах можно и не начинать.

«Самое главное по сегодняшнему матчу в Санкт-Петербурге — чтобы команда была настроена на результат. Не должно быть никакой расслабленности: Кипр уже преподносил нам определенные сюрпризы. Что касается хорватов, то мы должны проиграть — такой мой прогноз», — сказал Борис Рапопорт.

Он отметил, что с Кипром нужно играть не вничью, а в обычный футбол, и это принесет положительный результат. В то время как в матче с Хорватией ничья будет неплохим результатом. Игроки этой сборной в лучшем состоянии, чем были полтора месяца назад.

Борис Рапопорт добавил, что не стоит надеяться на подарок — потерю очков сборной Хорватии после матча с Мальтой. Все будет решаться в игре со сборной России.