Уход Фернандеса из сборной России прокомментировали в Госдуме

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался по поводу ухода Марио Фернандеса из сборной России по футболу. По его словам, это очень печальная новость, так как бразилец был одним из лучших футболистов нашей страны. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Для меня Фернандес открылся как национальный игрок на прошлом Чемпионате мира, когда, как мне казалось, он сделал 50% успеха нашей команды, да и сейчас парень выкладывается. Для меня это печальная новость. Он много сделал для сборной. Очень классный игрок, многим нашим футболистам стоит брать с него пример, учиться у него. Надеюсь, его взгляды и мысли поменяются, и он будет играть за национальную команду России. Именно такие игроки и нужны нашей сборной», — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что Марио Фернандес покидает свое место в сборной РФ по футболу. Спортсмен высказал желание сосредоточиться на клубной карьере. Он также пожаловался на частые травмы и долгое восстановление после них. За национальную сборную России бразилец сыграл свыше 30 матчей.