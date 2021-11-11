Фернандес: игра России с Кипром будет сложной

Футболист Марио Фернандес рассказал, чего ожидает от матча России с Кипром 11 ноября. Об этом сообщило издание Bobsoccer.

По данным сайта «Политика сегодня», футболист уверен, что матч будет трудным. Фернандес призвал коллег серьезно настроиться на предстоящую игру.

«Надо настраиваться на трудный поединок с Кипром, а потом уже придет время думать о встрече в Хорватии, которая будет еще сложнее», — рассказал он.