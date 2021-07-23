Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter команды.

«Валерий Карпин — новый главный тренер сборной России», — сообщила пресс-служба.

Как уточнили в Российском футбольном союзе (РФС), Карпин будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Ростов». Контракт с тренером подпишут 26 июля, а действовать документ будет до 31 декабря. Но соглашение могут потом продлить.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России», — отметил президент РФС Александр Дюков.

Он добавил, что после завершения карьеры футболиста Карпин стал успешно работать тренером. Наставничество в сборной станет для него новым вызовом. По словам Дюкова, союз увидел со стороны тренера желание и готовность принять вызов.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие. Он подчеркнул, что предложение стать главным тренером сборной является большой честью для него.

«Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — пообещал тренер.

Валерию Карпину 52 года. За время своей тренерской карьеры успел поработать в таких клубах, как московский «Спартак», испанская «Мальорка», «Торпедо» (Армавир») и «Ростов».