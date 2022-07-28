Подросток осквернил могилы в Воронеже. Бороться с такими случаями помогла бы пионерия

Подросток из Воронежа осквернил могилы на кладбище. Он танцевал рядом с ними, справлял нужду и целовался со своим другом на фоне надгробий. До достижения 16 лет уголовное наказание молодому человеку за подобный поступок не грозит. Чтобы бороться с неуважением к обществу, среди подростков нужно возрождать пионерские организации.

Видео с непристойными танцами и поцелуем несовершеннолетних распространили Telegram-каналы. Подросток говорил о себе в женском роде — представлялся «королевой», выкрикивал националистические лозунги и славил ЛГБТ. Молодой человек гордо заявлял, что ему ничего не грозит.

Сотрудники полиции начали проверку по факту опубликованной видеозаписи. Они устанавливают место, где сняли видео и действующих лиц, писало РИА «Новости».

Подростки смонтировали новый ролик. На нем парень, осквернивший могилы, нецензурно выражался в разговоре с журналистами и местными жителями, а потом убегал от них по улице. Дебошир с иронией заявил, что он «не русская, а египтянка», писал сайт «Новости Воронежа». Молодой парень также заявил, что находился на могиле своей прабабушки.

Потом подросток записал видео, где сказал, что хотел сделать контент, но стал звездой. Позже он извинился за свою выходку. Парень заверил, что не употребляет запрещенные вещества и больше не будет себя так вести.

Наказание для подростка

Подростку может грозить уголовное наказание за осквернение места захоронения при достижении 16-летия. В своих соцсетях парень обратился к Владимиру Путину и попросил не наказывать его. Полиция мальчика задержала.

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, с детьми надо работать с малых лет, чтобы не допускать такого неуважения к обществу с их стороны. Воспитывать ребенка должны не только родители, но и в таких учреждениях, как ясли, детсады, школы и общественные пространства.

«До тех пор, пока по телевизору не будет программ, которые интересны нашей молодежи, они будут в соцсетях копировать друг друга и хайповать, считая лайки и репосты. И мы тогда ничего не изменим», — отметила Останина.

Останина обратила внимание, что в России существует много проектов, которые направлены на детей и подростков, но свидетельств жестокости и непристойного поведения молодежи по-прежнему немало. Для решения проблемы нужно создавать детские организации.

«Мне хочется верить, что организаторы этого движения [„Большая перемена"] все-таки будут использовать лучшие традиции ленинской пионерии по воспитанию наших детей и наших подростков, и нашей молодежи», — отметила Останина.

По ее мнению, общество истосковалось по воспитанию в духе товарищества, патриотизма и коллективизма. Это было лучшее время, в котором воспитывалось предыдущее поколение.

В мае в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Если закон примут, то удастся выстроить единую политику воспитания детей и подростков в образовательных организациях, движениях и клубах, а также повысить их «общественную вовлеченность».