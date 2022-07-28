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    28 июля 2022, 20:05

    Осквернившего могилу в Воронеже подростка задержали

    Полиция Воронежа задержала подростка, помочившегося на могилу на городском клабище

    Антон Ишбульдин

    Воронежские полицейские установили личность подростка, осквернившего могилу на одном из городских кладбищ. Молодого человека задержали, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

    Осквернившего могилу в Воронеже подростка задержали

    Оперативники уголовного розыска установили подозреваемых в вандализме. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет.

    «Проводится процессуальная проверка», — сообщила руководитель пресс-службы ведомства по Воронежской области Наталья Куликова.

    Заинтересовались историей и в Следственном комитете. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил воронежским следователям разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего.

    В социальных сетях появился ролик, на котором подросток, говорящий о себе в женском роде, целовался со сверстником и мочился на могилу. Все действия он сопровождал нецензурной бранью.