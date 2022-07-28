Осквернившего могилу в Воронеже подростка задержали

Воронежские полицейские установили личность подростка, осквернившего могилу на одном из городских кладбищ. Молодого человека задержали, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемых в вандализме. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет.

«Проводится процессуальная проверка», — сообщила руководитель пресс-службы ведомства по Воронежской области Наталья Куликова.

Заинтересовались историей и в Следственном комитете. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил воронежским следователям разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего.

В социальных сетях появился ролик, на котором подросток, говорящий о себе в женском роде, целовался со сверстником и мочился на могилу. Все действия он сопровождал нецензурной бранью.