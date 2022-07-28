«Устанавливается место и лицо». МВД прокомментировало видео с подростком, помочившемся на могилу в Воронеже

Полиция начала проверку по факту осквернения могилы ветерана в Воронеже, рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ проводится проверка, устанавливается место, где была сделана видеозапись и лицо, причастное к совершению данных противоправных действий», — заявили в областном главке.

Там добавили, что по результатам проверки полицейские дадут правовую оценку случившемуся.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором подросток осквернил могилу. Парень говорил о себе в женском роде, матерился, целовался со сверстником и помочился на место захоронения. По информации RT, молодой человек отметил, что находился на могиле своей прабабушки.

В июне неизвестные осквернили Вечный огонь в Калининграде. На пламени пожарили шашлыки.