Законопроект о создании молодежного движения «Большая перемена» внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Предполагается, что принятие закона поможет выстроить единую политику воспитания детей и подростков в образовательных организациях, движениях и клубах, а также повысить их «общественную вовлеченность».

В пояснительной записке отмечено, что детские и молодежные общественные движения способствуют формированию «всесторонне и гармонично развитой личности», позволяют каждому найти интересное ему занятие, выстроить «траекторию личностного роста».

«От того, какие ценностные ориентации будут сформированы у детей сегодня, от того, насколько подростки будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит в дальнейшем путь развития общества в целом, следовательно, в приоритете развитие успешной социализации детей», — добавили авторы законопроекта.

Главными целями работы нового движения станут содействие «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», участие в воспитании и профориентации детей, организации их досуга и подготовка к «полноценной жизни в обществе, включая формирование мировоззрения». В частности, детям будут прививать «любовь и уважение к Отечеству, трудолюбие, бережное отношение к природе».

В законопроекте подчеркивается, что движение будет работать, основываясь на принципах добровольности.

Ранее стало известно, что власти страны совместно с Росмолодежью и Минпросвещения решили создать новое общероссийское детское и молодежное движение. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что молодежи нужно движение по аналогии с «пионерией». По его словам, сами дети поддержали эту идею.