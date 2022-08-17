Польша уличила Германию в желании вернуть бывшие земли. Это уничтожение памяти о Победе СССР

Германия планирует вернуть себе территории, которые сейчас принадлежат Польше. В этом уверен президент польского Национального банка Адам Глапинский. Подобные заявления могут быть провокацией, ведь отношения между этими двумя странами довольно напряженные, уверены специалисты. Однако подобные планы ФРГ вполне вписываются в концепцию Запада об уничтожении памяти о роли СССР в создании послевоенного мира. Ведь именно по инициативе Союза указанные территории перешли Польше.

Германия хочет вернуть себе часть земель Польши

Власти Германии решили «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши. Об этом заявил в председатель Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то теперь — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — уверен он.

Глапинский также заявил, что ФРГ планирует подчинить себе пояс стран между Германией и Россией. А выход Великобритании из ЕС открыл путь к реализации этой задумки.

В этом же интервью глава польского ЦБ обвинил бывшего премьер-министра Дональда Туска в стремлении свергнуть нынешнее правительство, накачать Польшу евро и убедить взять курс в еврозону. Взамен ЕС якобы назначит его на выгодную должность.

Претензии Германии

Нацистская Германия по итогам Второй мировой войны потеряла земли на востоке, которые отошли к Польше. Таких территорий довольно много. В конце 1960-х — начале 1970-х годов был длительный процесс по фиксации послевоенных границ в Европе и отказу Германии от реваншистских настроений, которые были очень сильны. Тогда и были окончательно признаны новые государственные границы. Об этом «360» рассказал врио директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Алексей Кузнецов.

«Сейчас в ЕС вообще обострились разные маразматические заявления самых разных сторон. <…> Что имел в виду польский политик, фигуральное превращение ЕС в Четвертый рейх или не фигуральное, а вполне конкретное? <…> Здесь трудно сказать. Вы же понимаете, что в каждой стране разные политики любят что-нибудь сказать», — отметил он.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Кузнецова, такое перераспределение распределенных территорий в нынешних условиях невозможно без развязывания очередной войны.

Утраченные земли

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов также отметил, что речь идет о землях, которые на протяжении нескольких столетий входили в состав Германии: Познань (город на реке Варта на западе Польши), Восточная Померания, портовый город Щецин, главный портовый город Польши Гданьск (Данциг).

«Хочу подчеркнуть, что, безусловно, данные рассуждения <…> вполне естественны в современных условиях, потому что эти земли стали частью Польши в результате требований СССР, тех решений, которые были одобрены в рамках сначала Ялтинской конференции, потом — Потсдамской. <…> Если западный мир стремится уничтожить всякую память о победе СССР в годы Великой Отечественной войны и о фундаментальной роли СССР в создании нового мира, следовательно, границы <…> становятся сомнительными», — пояснил Шаповалов.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, подобные заявления сегодня вполне могут быть провокацией, так как отношения между Германией и Польшей сейчас крайне напряженные. Тем более что Польша давно хочет занять место ФРГ как ведущей европейской державы. Но так или иначе эти разговоры появляются не на пустом месте. Это следствие настроений, которые сейчас действительно есть на Западе.

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