Власти Германии составили собственное представление о равновесии сил в Европе будущего. Они запланировали вернуть в состав страны часть земель в составе Польши, заявил в интервью Gazeta Polska президент Национального банка страны Адам Глапинский. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — заявил он.

Немецкие политики также задумали подчинить себе страны на территории от Германии до России. Руководство ФРГ составило свое представление о равновесии сил в Европе будущего, и выход Великобритании из Евросоюза, по словам главы Нацбанка Польши, открыл путь к реализации задуманного сценария.

В этом же интервью Адам Глапинский обвинил бывшего премьер-министра Дональда Туска в стремлении свергнуть нынешнее правительство, накачать Польшу евро и убедить взять курс в еврозону. Взамен Евросоюз назначит его на выгодную должность в одной из своих структур.