Любой исход ситуации на Украине будут стараться представить как стратегическую победу киевских властей, заявил политолог Конрад Ренкас в материале для польской газеты Myśl Polska. Также он не исключил цензурирования данных о поражениях ВСУ.

«Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте все равно будет представлено как их стратегическая победа», — подчеркнул Ренкас.

Говоря о цензуре материалов о ВСУ в СМИ, политолог назвал ее малоэффективной. По его словам, в Польше, например, большинство людей не верили и не верят «в байки о скорой победе Киева».

В июне вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский предупредил, что поражение США и Запада в конфликте вокруг Украины будет серьезнее, чем во Вьетнаме и Афганистане, сообщала газета «Известия».

Ранее о том, что США стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Запад уготовил этой стране роль пушечного мяса и продолжает накачивать ВСУ вооружением, в том числе и тяжелым.