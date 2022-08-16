Польша потребовала от Украины признать геноцид поляков во время Волынской резни

Заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин заявил, что Украине рано или поздно придется признать факт геноцида поляков во время Волынской резни 1943 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, об уничтожении всего национального меньшинства, веками жившего там, и это было реализовано», — сказал Селин.

По его словам, трагедия на Волыни «соответствует всем признакам определения геноцида».

Напомним, что украинские националисты в феврале 1943 года начали уничтожение польского населения Волыни. Кульминацией событий, ставших известными как Волынская резня, стало 11 июля, когда отряды ОУН-УПА* атаковали порядка 100 польских деревень. Основными жертвами украинских националистов стали женщины, дети и старики.

* ОУН-УПА, Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.