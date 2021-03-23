Рабочая поездка Лаврова в Китай стала визитом дружбы. Он шутил, говорил о будущем и усилил связь стран

Рабочий визит Сергея Лаврова в Китай подходит к концу. За два дня министр иностранных дел России успел сфотографироваться в маске с надписью «Чертов карантин», сняться в TikTok и сделать не одно громкое заявление. «360» подвел итоги поездки Лаврова.

Маска с надписью «Чертов карантин»

Свой визит глава МИД РФ начал ярко — с позирования в маске с надписью FCKNG QRNTN , что можно перевести как «чертов карантин». Модный аксессуар Лаврову подарили журналисты пула. Министр иностранных дел попозировал в ней и даже снялся для TikTok МИД России.

«И маска, и надпись пришлись министру впору», — подписали уже ставший популярным ролик.

«Сергей Лавров — просто красавец! Надпись на маске ~ „К черту карантин!“ Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше „Спутник V“, а не страдайте от своей полиции, поглаживающей вас дубинами и поливающей брандспойтами», — написал Дмитрий Киселев в Telegram после появления министра в маске с шутливой надписью.

Открытие границ между Россией и Китаем

В ходе визита Лавров отметил, что Россия и Китай сделают все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок. Он напомнил, что туристы активно ездят между странами.

«Почти два миллиона граждан Китая побывали в России. Коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору. <…> Постепенно смягчая, необходимо отменить действующие строгие карантинные ограничения», — сказал Лавров в интервью китайским СМИ в ответ на вопрос о возобновлении туристических обменов между РФ и КНР.

Россия и Китай ускорят согласование стандартов и процедур тестирования на коронавирус. Более того, в скором времени планируют создать «коды здоровья» для международных путешествий. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, с которым встречался Сергей Лавров.

«В условиях нормализации эпидемической ситуации стороны ускорят стыковку стандартов и процедур по ПЦР-тестам», — пояснил Ван И на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ.

Научно-техническое сотрудничество

Лавров заявил, что в этом году Россия и Китай проведут порядка 500 мероприятий. Глава МИД напомнил, что их проводят по договоренности Владимира Путина и Си Цзиньпина. В России и Китае сейчас проходят годы научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021).

«Планом их проведения предусмотрено более тысячи мероприятий… К сожалению, из-за коронавирусной инфекции большинство мероприятий в рамках этих годов проходят в видеоформате. В прошлом году состоялось более 500 мероприятий, в основном онлайн. В текущем году должно состояться еще около 500 мероприятий. Надеюсь, что коронавирусная инфекция будет отступать и какие-то важные встречи сможем провести и в очном формате», — заявил глава МИД.

Лавров отметил, что переоценить значимость сотрудничества России и Китая крайне сложно.

Уход от доллара в расчетах

Лавров в разговоре с китайскими СМИ призвал уходить от доллара и контролируемых Западом международных платежных систем. Это снизит санкционные риски для стран от США. Более того, по словам министра иностранных дел России, Китай обыгрывает Запад в вопросе валютно-финансовых систем.

По мнению Андрея Верникова из компании «Универ Капитал», процесс ухода от доллара идет давно, однако не особо быстро.

«Ход Лаврова играет на руку Китаю, так как уход от доллара и контролируемых Западом платежных систем — козырь в этих переговорах. В долгосрочном плане позиции доллара ослабляются», — процитировали его в РИА «Новости».

Продление соглашения о добрососедстве

Страны договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на очередные пять лет. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. Документ подписали главы стран еще 20 лет назад.

«За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений», — пояснил Ван И.

Он считает, что это залог заключения новых договоренностей между Россией и Китаем. Лавров же отметил, что в соглашении о добрососедстве закреплена уникальная формула, связывающая два государства.

«Обязательства заключаются в том, чтобы передавать дружбу между нашими народами новым поколениям. Это уникальная правовая формула, которую я не видел больше нигде, кроме как в отношениях между Россией и Китаем», — подчеркнул глава МИД РФ.

Договор содержит обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также решимость превратить границу между РФ и КНР в границу вечного мира и дружбы.

Лавров также заявил, что Россия и КНР сделают все, чтобы обезопасить свои отношения от угроз со стороны недружественных государств.

«Мы будем делать все, чтобы они (отношения — прим. ред.) были в безопасности. И не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств, в том числе это касается и путей ведения торговли, взаимных расчетов и всего остального, что делает нас более сильными», — подчеркнул глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что Россия и Китай продвигают на мировой арене объединительную повестку. США, в свою очередь, навязывают остальным странам собственную волю и требования.

«Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии», — процитировало РИА «Новости» главу МИД РФ.