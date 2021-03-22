Лавров появился в маске с шутливой фразой про карантин. Фото
Сергей Лавров в шутливой форме выразил свое отношение к карантину во время визита в Китай. Главу МИД РФ сфотографировали в маске FCKNG QRNTN. Вольно это можно перевести как «К черту карантин».
Ее Лаврову подарили журналисты на день рождения, который был 21 марта. Об этом написало РИА «Новости».
Одна из тем российско-китайских переговоров — действия в условиях пандемии. Стороны должны понять, как действовать во время ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавируса.
Лавров прибыл в Гуйлинь, который считается одним из самых живописных мест в Китае. Город находится под охраной китайский властей как национальный парк. После рабочих встреч в КНР глава МИД РФ отправится в Южную Корею, где проведет переговоры с руководством страны.
Недавно Сергей Лавров высказал свое мнение относительно доллара. По его словам, Россия должна уходить от использования американской валюты. Таким образом можно будет снизить санкционные риски.