Лавров появился в маске с шутливой фразой про карантин. Фото

Сергей Лавров в шутливой форме выразил свое отношение к карантину во время визита в Китай. Главу МИД РФ сфотографировали в маске FCKNG QRNTN. Вольно это можно перевести как «К черту карантин».

Ее Лаврову подарили журналисты на день рождения, который был 21 марта. Об этом написало РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости»

Одна из тем российско-китайских переговоров — действия в условиях пандемии. Стороны должны понять, как действовать во время ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавируса.

Лавров прибыл в Гуйлинь, который считается одним из самых живописных мест в Китае. Город находится под охраной китайский властей как национальный парк. После рабочих встреч в КНР глава МИД РФ отправится в Южную Корею, где проведет переговоры с руководством страны.

Недавно Сергей Лавров высказал свое мнение относительно доллара. По его словам, Россия должна уходить от использования американской валюты. Таким образом можно будет снизить санкционные риски.