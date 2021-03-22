Лавров начал рабочую поездку в Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Китай. В городе Гуйлинь он проведет переговоры с руководителем министерства иностранных дел КНР Ван И.

Министры должны обсудить стратегическое взаимодействие государств и организацию контактов на высоком и высших уровнях, сообщило РИА «Новости». Также главы ведомств должны скоординировать свои действия в условия пандемии, найти пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями», которые ввели для борьбы с распространением коронавируса.

Глава МИД РФ считает, что решение о введении «ковид-паспортов» для въезда в любую страну мира должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты. Иначе могут быть нарушены права человека.

Лавров прибыл в Гуйлинь, который считается одним из самых живописных городов Китая. Это место находится в юго-западной части горной системы Наньлин. Там можно увидеть карстовые пейзажи. Они являются главным интересом туристов в данной части страны. Гуйлинь находится под охраной КНР как национальный парк. Город знаменит лесами коричника. Это вечнозеленое дерева, высота которого — до 15 метров.

Также Лавров посетит Южную Корею, где проведет переговоры с руководством страны.