Россия и Китай продлили на 5 лет Договор о добрососедстве

Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на пять лет Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он будет дополняться новыми пункты с учетом текущих реалий. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений», — сказал Ван И. Его процитировал ТАСС.

Ван И выразил надежду, что документ поможет сторонам достичь новых договоренностей и придаст сторонам новым импульс для развития отношений.

Глава МИД Китая напомнил, что страны в этом году отмечают 20-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества. Он был основной «для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений». Его 16 июля 2001 года подписали лидеры государств — Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Ван И заметил, что Китай, вопреки постоянно меняющийся международной ситуации, намерен и дальше отстаивать международную справедливость.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 марта прибыл в Китай с рабочим визитом. Внимание журналистов привлекли не только официальные переговоры, но и маска Лаврова. На ней в шутливом тоне было написано о неприятии карантина.