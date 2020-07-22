Подмосковные «Химки» удачно завершают сезон. Пробились в финал кубка России и все-таки сыграют в РПЛ

Завершающийся футбольный сезон стал удачным для подмосковных «Химок». Клуб вышел в финал Кубка России, где сразится с петербургским «Зенитом». Также после долгого и томительного ожидания стало известно, что в следующем сезоне команда вернется в Премьер-лигу.

Возвращение в большую игру

В этом году вспышка коронавирусной инфекции внесла коррективы в расписание футбольных соревнований. Футбольная национальная лига досрочно завершила чемпионат и подвела итоги по результатам проведенных матчей. Второе место досталось подмосковным «Химкам». Команда уступила всего два очка волгоградскому «Ротору».

Но при этом она получила шанс вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Условие было только одно: пройти лицензирование и таким образом подтвердить гарантии финансирования. О шансе вернутся в РПЛ команда узнала еще в середине мая.

Но только сегодня стало окончательно стало известно, что клуб выполнит все необходимые процедуры для участия в следующем сезоне премьер-лиги. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. „Химки“ идут в премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — заявил он.

Министр пояснил, что клуб прошел лицензирование и в следующем сезоне выступит в РПЛ.

Выход из сложной ситуации

Введенные ограничения из-за коронавирусной инфекции поставили подмосковную команду в очень сложное положение. Как рассказал «360» главный тренер «Химок» Сергей Юран, игроков после пандемии пришлось вытаскивать из квартир, чтобы начать их готовить к полуфиналу Кубка России. По его словам, также было непонятно, где команда будет играть следующий сезон. Все это сильно психологически давило.

«По парням я видел, что тут надо тренироваться в двукратном режиме и выполнять все на максимуме. Никому не пожелаю такой ситуации», — рассказал он.

При этом он отметил, что решение о переходе команды в РПЛ добавило игрокам мотивации.

Самое главное, что есть цель, к которой нам нужно стремиться. Парни все доказали и теперь по праву будут играть в премьер-лиге Сергей Юран главный тренер «Химок».

Сергей Юран заявил, что основной костяк команды в следующем сезоне сохранится. При этом без усиления состава не обойдется.

«Чемпионат длинный и это другой уровень, и, естественно, кубок будет России, поэтому скамейка должна быть для ротации», — сказал он.

Говоря о предстоящем финале Кубка России, Юран пояснил, что бороться против «Зенита», который стал чемпионом страны, будет тяжело. Но игровая дисциплина, которую «Химки» показали во время игры с «Уралом» станет определяющим фактором.

«Думаю, что мои ребята готовы побороться за трофей. Будет непросто, но я уверен, что они поборются и максимум приложат для того, чтобы все-таки в руки взять Кубок России», — подытожил он.

Показали, что достойны

Вся команда была в напряжении, пока ждала окончательного решения о своем участии в РПЛ. Ситуация сильно давила на психику, но после того, как объявили, что команда выйдет в новый сезон премьер-лиги все обрадовались. Рассказал защитник подмосковного клуба Егор Данилкин.

«В матче с «Уралом» Мы показали всем, что достойны играть в РПЛ», — заявил спортсмен. Тот матч закончился со счетом 3:1 и вывел команду в финал Кубка России.

По его словам, «Химки» не будут смотреться аутсайдером среди остальных участников чемпионата. Футболисты намерены бороться за очки в предстоящих встречах.

«Химки» имеют опыт игр в премьер-лиге и еще покажут себя на финальной встрече с «Зенитом». Заявил в беседе с ««360» бывший игрок клуба и сборной России Роман Широков.

Он подчеркнул, что Московская область должна быть представлена в РПЛ, тем более, если на это есть деньги.

По словам футболиста, положение «Химок», лучше, чем у других команд. «Никого не обижая, но игроки охотнее приедут в «Химки», чем, к примеру, в «Тамбов»», — заявил он.

«Химки» заслуживают играть в РПЛ. Это самобытная команда с неплохим тренером. С таким заявлением выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. При этом шансы на победу в финале Кубка России он оценил как минимальные.

У футбольного клуба «Химки» против «Зенита» в финале кубка шансов нет. Но бороться надо. Дорогу осилит идущий, и не боги в футболе горшки обжигают. Поэтому мы будем смотреть и, конечно, симпатизировать подмосковному клубу Дмитрий Губерниев Спортивный комментатор.

По словам Губерниева, клубу нужны богатые и щедрые спонсоры. Тогда из подмосковного клуба вполне «вылепить из футбольного чемпиона».