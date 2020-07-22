Футбольный клуб «Химки» будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в новом сезоне. Это новость стала настоящим подарком не только для болельщиков, но и для самих игроков.

Защитник «Химок» Егор Данилкин признался «360», что он и другие футболисты долгое время в напряжении ждали решения по этому вопросу.

Нам было психологически трудновато немного, и это на протяжении не знаю какого времени длилось все. Сейчас, когда официально объявили, что мы выходим, это, конечно, всех нас очень обрадовало Егор Данилкин.

Егор Данилкин уверен, что команда «не будет смотреться аутсайдером». По его словам, он и другие участники команды будут бороться за очки во всех предстоящих матчах.

В матче с Уралом (Химки обыграли команду из РПЛ со счетом 3:1 — прим. ред.)мы показали всем, что достойны играть в РПЛ Егор Данилкин.

О том, что «Химки» воспользуется правом выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. „Химки“ идут в премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — отметил он.

В Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в апреле заявили о досрочном завершении чемпионата из-за эпидемии коронавируса. «Химки» оказались на втором месте в турнирной таблице и получили возможность вернуться в РПЛ в будущем сезоне. Лидером является волгоградский «Ротор».