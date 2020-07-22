«Опыт игры в РПЛ есть»: экс-футболист «Химок» Роман Широков оценил возвращение клуба в премьер-лигу

Подмосковье должно быть представлено в премьер-лиге. Если на это есть деньги, то отлично. Так в беседе с «360» оценил возвращение «Химок» в РПЛ бывший игрок клуба и сборной России Роман Широков.

По его словам, ничего экстраординарного не произошло. В премьер-лиге играет множество команд из других регионов. Поэтому «Химки» тоже могут вернуться.

«Они уже присутствовали в РПЛ, так что опыт есть», — подчеркнул спортсмен. Роман Широков отметил, что по сравнению с другими командами лиги их положение намного лучше.

«Никого не обижая, но игроки охотнее приедут в „Химки“, чем, к примеру, в „Тамбов“», — заявил он.

На просьбу оценить предстоящий матч подмосковного клуба с петербургским «Зенитом» в финальной игре Олимп — Кубка России по футболу Широков заявил, что вопрос риторический. Он напомнил, что «Зенит» второй год подряд становится чемпионом, а «Химки» только сейчас вернулись премьер-лигу.

«Мне кажется, что здесь фаворит очевиден. Но другое дело, что „Химки“, безусловно, смогут дать бой», — подытожил он.

Информацию о том, что «Химки» возвращаются в Российскую премьер-лигу, сегодня подтвердил министр спорта Московской области Роман Терюшков. Он заявил, что бюджет на возвращение команды есть, но сумму он раскрывать не будет.

Подмосковный клуб по итогам досрочного завершения чемпионата Футбольной национальной лиги занял второе место и получил право вернуться в РПЛ. «Химки» уже прошли лицензирование для участия в матчах в следующем сезоне.