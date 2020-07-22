«Самобытная команда»: Губерниев назвал заслуженным попадание ФК «Химки» в РПЛ

Телеведущий и спортивный комментатор порадовался за команду «Химки», которая будет выступать в РПЛ в следующем сезоне. Он считает, что футбольный клуб заслужено получил такую возможность.

«Безусловно Химки заслужили быть в РПЛ — самобытная команда и очень неплохой тренер. Хотя, мне кажется, что Сергей Юран после того, как „Химки“ вышли в финал Кубка России, испытывается некое головокружение от успеха», — рассказал «360» комментатор.

Губерниев отметил, что если есть желание «вылепить из футбольного клуба чемпиона», то команде должны помогать серьезные спонсоры — это «богатые люди», а не бюджет области. Комментатор также оценил шансы команды на победу в матче с «Зенитом».

«Не хочу расстраивать подмосковных болельщиков, но у футбольного клуба „Химки“ против „Зенита“ в финале кубка шансов нет. Но бороться надо. Дорогу осилит идущий, и не боги в футболе горшки обжигают. Поэтому мы будем смотреть и, конечно, симпатизировать подмосковному клубу», — резюмировал Губерниев.

Ранее стало известно, что команда «Химки» получила возможность выступить в Российской премьер-лиге. Министр спорта Московской области Роман Терюшков сказал, что футбольный клуб обязательно воспользуется этим. «Химки» первыми вошли в финал Кубка России после победы на «Уралом». Подмосковная команда выиграла со счетом 3:1.