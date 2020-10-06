Россиян с минимальной зарплатой предложили поддержать новым вычетом. Но бедность искоренить он не поможет

Новый налоговый вычет в размере прожиточного минимума может появиться в России. Льготу хотят предоставить малоимущим работникам. По мнению экспертов, нововведение упростит систему оказания социальной помощи, хотя существенно финансовое положение людей не улучшит.

Налоговый вычет в размере регионального прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного человека могут ввести в России. Оформить льготу смогут малоимущие работники, чей среднедушевой доход в семье равен такому ПМ. Предложение, отмечает «Российская газета», содержится в генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и работодателями на 2021–2023 годы. Сейчас документ находится на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии.

Упрощение помощи

Минимальный размер оплаты труда в регионах рассчитывается на основе местных прожиточных минимумов. Но возникает ситуация, когда после вычета подоходного налога из МРОТ, рассказал «360» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, на руках работника оказывается сумма, меньшая, чем ПМ.

По данным Росстата, в России работников, которые получают минимальную зарплату, не менее полумиллиона. В Европе и США таким людям предоставляют налоговые вычеты, поддерживающие уровень их реальных доходов. Их опыт показывает, что применение такого же формата налогообложения в российских реалиях будет оправдано.

Возражения есть у Минфина. В министерстве утверждают, что работников с зарплатами на уровне прожиточного минимума много. И введение вычета снизит доходы регионов с низким уровнем развития экономики. Однако в ведомстве забывают, отметил Сафонов, что малоимущие сотрудники в любом случает обращаются за льготами либо по уплате других налогов, либо по оплате услуг ЖКХ, либо за социальными выплатами для бедных семей. Все эти выплаты полагаются как раз таки людям, у которых зарплата меньше минимума.

«Если бы применяли практику налоговых вычетов, в значительной мере упростилась бы сама система оказания соцпомощи. Эта категория уже не обращалась бы за поддержкой. И мы бы получили экономию на транзакциях, когда деньги [в виде налогов] сначала забираются, потом возвращаются [в виде льгот]. И для этого должен существовать некий аппарат чиновников, которые будут учитывать движение средств и работать с этой категорией бедных людей», — добавил Сафонов.

Информирование адресатов

Предложение станет очередной мерой косвенной поддержки населения, считает экономист, доцент РЭУ имени Плеханова Владимир Колмаков. На прямую помощь в федеральной казне денег может не хватить. А налоги с доходов жителей страны поступают в региональные и местные бюджеты. Однако получить вычет смогут не все малоимущие жители страны. Основное условие его предоставления — наличие официальной работы и белой зарплаты.

«Поэтому говорить о каких-то значительных выгодах для населения я бы не стал. Это еще одна номинальная мера, которая существенно положение работающих бедных не улучшит», — пояснил «360» Колмаков.

Если оформление вычета будут проводить по заявлению работника, то воспользуются этим только те, кто будет в курсе такой возможности. Не во всех уголках страны хорошо развито информирование о льготах.

«Есть вероятность, что принять — примут и будет неработающая мера. Потому что люди просто об этом не знают. Если говорить о количестве людей, то потенциальных получателей такого вычета, работающих бедных, у нас в стране немало», — заключил Колмаков.

Председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддерживает любые меры, направленные на создание комфортных финансовых условий россиян. Но если предложение примут, людям нужно будет разъяснить, как воспользоваться такой льготой.

«Потому что для многих это сходу покажется некой непонятной вещью. Следует усилить социальную рекламу в этом вопросе. Чтобы у абсолютного большинства наших граждан, кто сможет воспользоваться этой мерой, появилось понимание, что это такое», — отметил депутат.