Безработным родителям предложили и дальше платить «коронавирусные детские». Почему это нужно?

Выплату безработным родителям могут увеличить с трех до 10 тысяч рублей, а саму меру поддержки переделать из временной коронакризисной в постоянную. Опасаться, что это демотивирует неблагополучных граждан искать работу, не стоит. Разгуляться на эти деньги все равно не получится.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать выплату для безработных с детьми, которая была введена на время коронавирусной пандемии, постоянной, сообщили «Известия». С апреля по сентябрь одному из потерявших в пандемию трудовое место родителей полагается по три тысячи рублей на каждого ребенка без учета других пособий.

Сейчас в России порядка 3,6 миллиона зарегистрированных на бирже безработных. Из них сентябрьскую выплату получат около 2,8 миллиона человек — 78% от общего числа нетрудоустроенных граждан.

Инициативу включили в предложения федерации к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Ориентировочно проект документа разработают к концу октября.

На жизнь без шика

Помимо перевода выплаты в бессрочную, ФПНР предлагает поднять ее размер до прожиточного минимума — в среднем до 10,7 тысячи рублей, рассказал «360» зампредседателя федерации Александр Шершуков. Сейчас потерявшие из-за пандемии работу россияне получают пособие в размере МРОТ. Поэтому логично увеличить детскую выплату. Ведь три тысячи рублей совершенно не компенсируют расходы родителей на несовершеннолетних.

«Мы предлагаем эту выплату продлить на 2021–2023 годы и увеличить втрое. Потому что в случае, если на ребенка в месяц будут выплачивать 10 тысяч рублей, это лучше, чем три тысячи, которые сейчас выплачиваются. На эти деньги прокормить ребенка невозможно», — сообщил Шершуков.

Выплачивать пособие предлагается до тех пор, пока родитель не найдет работу. При этом существующие выплаты, например по потере кормильца, многодетным или малоимущим семьям и так далее, останутся неизменными, поскольку это разные категории поддержки россиян. По мнению Шершукова, опасаться, что неблагополучные родители воспользуются детскими деньгами, чтобы не работать, не стоит — денег едва хватит на покупку продуктов и необходимых ребенку товаров.

«Может быть, конечно, кто-то этим воспользуется. Но эти люди, во-первых, могут воспользоваться чем угодно. А во-вторых, это же не повод, чтобы они вымирали? Деньги, которые предлагаются в качестве выплат, может, являются предметом шика где-то в совсем дальних деревнях. А в основном это деньги, которые обеспечивают уровень физиологического выживания», — заключил он.

Актуальная поддержка

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу организации. Он уточнил, что в России есть семьи с неработающими родителями, имеющими высокие нетрудовые доходы. Назначать выплату таким людям, конечно, не стоит.

«Но абсолютному большинству семей, тем более с детьми, требуется дополнительная помощь и поддержка. Тем более сейчас еще действует ряд ограничительных мер в регионах. Кроме этого, негативные последствия мы еще испытываем и в целом в экономике, и в отдельных пострадавших секторах в частности», — добавил депутат.

Нилов отметил, что в стране наблюдается рост безработицы, падение доходов и покупательской способности граждан, поэтому любые дополнительные меры поддержки будут актуальны гражданам. А дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей, по его мнению, вряд ли демотивирует родителей на поиск работы. При текущих ценах эта сумма не повысит благосостояние семей, но хоть немного поддержит оказавшихся в тяжелой ситуации людей.

Ограничение по сроку

Продлить выплату на весь период безработицы родителей будет правильно, убежден первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский. Сейчас коронакризисные пособия постепенно сокращаются, но многие взрослые члены семей до сих пор не нашли работу. В такой ситуации государству нужно найти возможность, чтобы помочь людям.

«Как одна из форм — это выплата на детей, которые в этих семьях живут. Наверное, это было бы справедливо. Но только на период нахождения в статусе безработного. Оставлять это [пособие] очень сложно. Таких средств у государства нет», — сказал сенатор.

В то же время, по его мнению, в некоторых ситуациях выплата может снизить мотивацию для поиска работы. В отдельных регионах средняя зарплата составляет 22–24 тысячи рублей. Сенатор не исключил, что пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка уменьшит интерес к трудоустройству у некоторых неблагополучных граждан. Поэтому, считает он, выплату нужно ограничить сроком пособия по безработице в местном центре занятости.