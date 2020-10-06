Эксперт: МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума с 2021 года
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что благодаря новому методу расчета, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) начнет расти быстрее, чем прожиточный минимум, со следующего года. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Ридуса», он уточнил, что в следующем году разница между ними будет равна 90 рублей, а еще через год — около 500 рублей. Котяков назвал такое новшество способом борьбы с бедностью.
«У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны», — заключил министр.