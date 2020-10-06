Эксперт: МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума с 2021 года

По данным «Ридуса», он уточнил, что в следующем году разница между ними будет равна 90 рублей, а еще через год — около 500 рублей. Котяков назвал такое новшество способом борьбы с бедностью.

«У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны», — заключил министр.