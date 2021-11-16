Поддельная защита. Как покупатели сертификатов о вакцинации платят за свои ошибки

Ограничения подтолкнули россиян, не желающих прививаться, к покупке QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Однако эти документы не защищают от коронавируса. И это рано или поздно понимают все антипрививочники. По просьбе «360» главврач подмосковной больницы, аналитик Group-IB и юрист рассказали, чем рискуют противники вакцинации в 2021 году.

Поздно одумались

Причины, по которым люди выступают против вакцинации от коронавируса, разные: кто-то по-прежнему продолжает верить в чипирование через лекарство, кто-то уверен в страшных побочных последствиях, которые скрывают от народа, и прочее, и прочее.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал об одной своей пациентке. Когда женщину собирались переводить на искусственную вентиляцию легких, она призналась врачам, что купила сертификат о вакцинации. И сказала, что была бы рада отменить это решение и сделать прививку, но было уже поздно.

По словам Осипова, врачам периодически приходится слышать такие истории: пациенты словно исповедуются перед неблагоприятным исходом. Люди понимают свою ошибку слишком поздно.

«Я считаю, что это коснется всех рано или поздно, в том числе и так называемых ковид-диссидентов: болеющие родственники, друзья, возможно, кто-то умер их в окружении. Ковид довольно жестокая вещь. Поэтому не стоит дожидаться, когда другие создадут коллективный иммунитет. Нужно идти вакцинироваться», — сказал Осипов.

Сертификатами торгуют в Telegram

Купить поддельный сертификат сейчас действительно легко. Ведущий аналитик Group-IB по кибербезопасности Евгений Егоров отметил, что в интернете довольно много объявлений, в которых мошенники предлагают купить поддельные QR-коды и сертификаты. В начале осени было выявлено более трех тысяч новых предложений — в 20 раз больше, чем летом 2021 года.

«Такой рост обусловлен тем, что мошенники начали активно использовать массовые рассылки в публичных чатах Telegram — именно в данном мессенджере зафиксировано самое большое количество этих предложений. Также подобные предложения можно встретить на специализированных сайтах, в социальных сетях и теневых форумах», — рассказал Егоров.

Аналитик уточнил, что покупателю обещают передать документ в течение трех дней. Сертификат, по заверениям продавцов, является подлинным: там стоят настоящие чернильные печати и указаны вакцины, которые есть на российском рынке. Кроме того, сейчас уже стали продавать и сертификаты зарубежного образца, в которых указывают названия зарубежных вакцин.

По словам Егорова, больше всего предложений купить сертификаты зафиксировано в то время, когда впервые были введены ограничительные меры. Возможно, если будут вводиться еще какие-то меры, например закон об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, то количество нелегальных продаж сертификатов будет расти.

Такие предложения блокируются, но злоумышленники находят новые каналы, по которым распространяют свои услуги. Вот только, переводя деньги, покупатель не имеет гарантий, что сертификат все-таки доставят, подчеркнул аналитик.

Он также напомнил об уголовном наказании за покупку и хранение таких документов.

«Кроме того, при покупке сертификата для его заполнения вы передаете свои личные данные. Злоумышленники могут их использовать в своих целях. Уже был случай, когда у людей, которые купили такие документы, вымогали деньги, шантажируя их тем, что данные о покупке будут опубликованы», — сказал Егоров.

Конституция против ковид-диссидентов

Медицинский юрист Алексей Горяинов напомнил, что тех, кто распускает слухи о вакцинации, можно привлечь к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений. Юрист также прокомментировал планы некоторых депутатов Госдумы обратиться в Конституционный суд с требованием запретить QR-коды и ограничения для непривитых.

«Если бы эти ограничения не были связаны с пандемией, это было бы действительно достаточно вопиющим нарушением целого ряда конституционных прав граждан. Однако третий пункт статьи 55 Конституции предполагает ограничение прав отдельных граждан в случае обеспечения безопасности всего общества», — напомнил Горяинов.

Юрист предположил, что в условиях пандемии, которая ежедневно уносит сотни жизней людей, Конституционный суд РФ вполне может посчитать, что введенные ограничительные меры, включая и QR-коды, обоснованы и направлены на предотвращение вреда для населения России.

Российское законодательство предусматривает право на судебную защиту каждого из граждан. Поэтому у всех, кто полагает, что их права и свободы были как-то ущемлены ограничительными мерами, есть право подать соответствующее исковое заявления в суд.